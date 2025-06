Tänavused kuumad ja kuivad ilmad golfiklubide rohelisi muruplatse ei kõrveta, küll aga seisavad ettevõtted silmitsi välisturistide põuaga, mis paneb põntsu nende käivetele. Pärnus golfiäri ajav AS White Beach Developmenti omanik Vahur Tamm tõdes, et see aasta on veelgi raskem kui mullune.