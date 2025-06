Tagasi 06.06.25, 13:13 Äripäev eetris: kelle idee Eesti Posti erikontroll siis oli? Kuivõrd regionaal- ja põllumajandusminister Hendrik Johannes Terras on andnud Eesti Posti erikontrolli algatamise kohta segaseid ja ebalevaid selgitusi, tekib küsimus, kelle ideel või survel seda siis tehti, nentisid ajakirjanikud raadiosaates „Äripäev eetris“.

Minister Hendrik Johannes Terrase kommenaatride põhjal pole tal endalgi kristallselget arusaama, miks Eesti Posti erikontrolli vaja on, leidsid ajakirjanikud saates.

Foto: Andras Kralla

„Terrase kommentaarid on olnud haprad, justnagu tal endalgi pole kristallselget arusaama, miks seda erikontrolli vaja on,“ leidis Äripäeva arvamustoimetaja Karl-Eduard Salumäe. Ta lisas, et niimoodi hakkavad lihtsasti levima kahtlused, et survet võis avaldada näiteks ministri koduerakond Eesti 200 selleks, et enne valimisi rohkem pilti pääseda.