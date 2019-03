Eestlaste tehisintellekti ettevõte Flowit kasvatas kasumit

Eestlastest omanikele kuuluva Flowiti käive oli 2018. aastal 1,1 miljonit eurot. Ettevõtte kasum kasvas 2017. aastaga võrreldes 26%, jõudes ligi 192 000 euroni.

Äriarenduse juht Juhan-Madis Pukk ja tegevjuht Andres Aavik Foto: Andres Raudjalg

Flowit Estonia OÜ juhatuse liige ja tegevjuht Andres Aavik lausus, et ettevõtte käekäiku mõjutas eelmisel aastal kõige enam rahvusvahelisest grupist lahkumine ja uue ärinime kasutuselevõtt, samuti investeeringud uutesse äriliinidesse.

"Aasta tagasi ostsime ettevõtte Rootsi börsifirmalt Knowit AB välja ja võtsime kasutusele uue kaubamärgi Flowit. Kui varem tegelesime peamiselt tarkvara arenduse ja testimisega, siis viimastel aastatel oleme keskendunud robootilise tööprotsesside automatiseerimise valdkonnale ja teinud investeeringuid tehisintellekti (AI) tehnoloogial põhinevate toodete arendusse," täpsustas Aavik.

"2018. aasta lõpus töötasime välja rakenduse, mis võimaldab organisatsioonidel lihtsasti kaardistada neid töövaldkondi, mida oleks kasulik automatiseerida," lisas Flowiti juhatuse liige ja äriarenduse juht Juhan-Madis Pukk, kelle sõnul saab uuringute järgi tänapäevaste IT-lahendustega automatiseerida keskmiselt umbes 45% organisatsioonide tööst. "Uus rakendus võimaldabki nii riigiametnikel kui ka eraettevõtete töötajatel lihtsa vaevaga kirja panna oma igapäevased korduvad tegevused, mida saab automatiseerida, et inimestel jääks aega loovamate ülesannete ja uute lahenduste välja töötamiseks," selgitas Pukk.

Olulise tõuke ettevõtte arengule andis eelmisel aastal ka SEB kasvuprogrammis osalemine, kus töötati välja uusi ärimudeleid. Kasvuprogrammi raames loodud AI-tehnoloogial põhinev müügitarkvara nimega "AItoldyou" arvutab välja tarbijate vajaduse korduvostude järele ja annab ettevõtjale märku, millal on õige aeg uue müügipakkumise tegemiseks.

"2019. aastal on fookuses müügitarkvara "AItoldyou" tutvustamine Skandinaavia ja Saksamaa turgudel. Samal ajal on mitmes Eesti omavalitsuses käimas automatiseerimise pilootprogramm, kus ametnikud kaardistavad korduvaid ülesandeid oma igapäevatöös, mida saaks usaldada arvutitele. Kui avalikus sektoris tuleneb robootilise tarkvara kasutuselevõtu vajadus eelkõige sellest, et kasvatada töö efektiivsust, siis paljud erasektori ettevõtted pistavad rinda kvalifitseeritud tööjõu puudusega. Mõlema probleemi lahendamisel on RPA ehk robootiliste tööprotsesside automatiseerimise tehnoloogiast väga palju abi," loetles Aavik 2019. aasta olulisemaid tegevusi.

Ettevõtte suurim kulu oli sarnaselt paljudele teistele IT-sektori ettevõtetele tööjõukulu, mis ulatus üle poole miljoni euro. Flowitis töötas 2018. aasta lõpus 15 täistööajaga inimest, töötajate keskmine palk aruandes väljendatud sotsiaalmaksu põhjal arvestatuna oli üle 2400 euro.