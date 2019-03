Börs: kolmest aktsiaindeksist tõusid kaks

New Yorgi börs. Foto: AFP

Kolmest USA suurimast aktsiaindeksist lõpetasid tänase kauplemispäeva langusega kaks, kehvemini läks telekomidel ja materjalitootjatel, paremini finantssektoril ja tehnoloogial, vahendab MarketWatch.

Dow Jonesi indeks oli ainuke tõusja – see kallines vähem kui 0,1 protsenti, 25 710 punktini. Peamiselt survestas Dow indeksit Boeingu aktsia langus. Standard & Poor’s 500 indeks langes 0,1 protsenti, 2808 punktini. Nasdaq Composite kukkus 0,16 protsenti, 7630 punktini.

Kõik kolm indeksit on sellel nädalal tublisti kallinenud. Samas süvenesid täna mured USA-Hiina kaubanduskõneluste pärast, sest Bloomberg kirjutas, et USA president Donald Trump ja Hiina president Xi Jinping lükkasid oma kohtumise aprillikuusse. Kehvasti mõjusid ka oodatust nigelamad Hiina majandusandmed – tööstustoodang aeglustus jaanuaris ja veebruaris oodatust kiiremini.

Facebooki aktsia langes täna ligi 2 protsenti, sest New York Times kirjutas, et ettevõtte andmete jagamise praktikate suhtes on alustatud kriminaaluurimist.

Nafta hind tõusis täna aga nelja kuu kõrgeima tasemeni, kulla untsihind langes 1295 dollarini.