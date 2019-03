Rootsi kroonil kümnendi suurim langus

Üha nõrgenev majanduskasv, madal baasintress ja kaubanduspinged rahvusvahelisel areenil on teinud Rootsi kroonist tänavu ühe maailma kõige enam kaotanud valuuta.

Rootsi eitab, et nad krooni nõrgestada püüavad. Foto: Andras Kralla

Protsentides on Rootsi kroon langenud euro suhtes 3%, dollari suhtes ligi 4%. Rootsi ettevõtjad kardavad, et krooni nõrkusel on majandusele pikaajalised mõjud, vahendab Bloomberg.