Trumpi kampaania seosed Venemaaga võivad börsi kaosesse paisata

Venemaa sekkumise uurimine seoses USA president Donald Trumpi 2016. aasta kampaaniaga on jõudnud lõpule ning peatselt avalikustatavad raporti tulemused võivad aasta alguses hiilgava stardi teinud börsi langema panna, kirjutab MarketWatch.

Venemaa sekkumise uurimine on jõudnud lõpule ja järgmisel nädalal avalikustatakse tõendid, kas Venemaa valitsus aitas Trumpi võimule või mitte. Foto: CNP / AdMedia /SIPA / Scanpix

Investorid on suures osas ignoreerinud poliitilist draamat, mis on kaasnenud Trumpi administratsiooni kahe esimese aastaga. Trump ise on korduvalt eitanud seda, nagu oleks Venemaa sekkumine aidanud tal saada Ameerika presidendiks. Kui uurimise raportis sisalduvad tõendid selgelt Trumpi süüdistavad, siis viib see parlamendi poolt süüdimõistmismenetluse algatamiseni, seab ohtu administratsiooni maksu- ja regulatiivse tegevuskava ning võib-olla julgustaks presidenti ette võtma meetmeid, mis on aktsiaturule negatiivsed.