USA riigivõlakirjade intressimäärad ennustavad majanduslangust

Maaklerid New Yorgi aktsiabörsil. Foto: Scanpix/REUTERS/Brendan McDermid

Reedel läks USA riigivõlakirjade lühikese tähtajaga riigivõlakirjade intressimäär pikaajalistest intressimääradest madalamaks, millist olukorda pole olnud alates 2007. aastast, vahendab Bloomberg.

Nimelt kasvas reedel ostuhuvi USA pikaajaliste võlakirjade vastu, mis viis nende hinnad üles ja tulumäära alla. USA valitsuse 10-aastase tähtajaga võlakirja tulumäär langes 2,439% peale, mis on madalam, kui USA 3-kuulise tähtajaga võlakirja intress. Sellist olukorda nimetatakse ümberpööratud tulumäära kõveraks ning ajalooliselt on see tähendanud, et lähitulevikus peaks majanduse olukord minema kehvemaks. See omakorda on tavaliselt viinud selleni, et USA Föderaalreserv hakkab intressimäärasid langetama.

Kolmapäeval langetas USA keskpangana toimiv Föderaalreserv nii majanduse kasvuprognoosi kui ka intressimäärade väljavaadet, nii et enamik Föderaalreservi nõukogu liikmetest ei oota enam intressimäärade tõusu sellel aastal. Selle pani võlakirjakauplejaid prognoosima, et Föderaalreserv hakkab intressimäärasid 2020. aasta lõpus hoopis kärpima.

Reuters on varem välja toonud, et riigivõlakirjade intressikõvera allapoole pöördumine on 15 kuu kuni umbes kaheaastase perioodi ulatuses eelnenud igale USA majanduslanguse perioodile.