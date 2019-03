Tarkvarauuendus turgutas Boeingu aktsiat

Lennukeelu saanud Boeing Max 8-d Californias Foto: Reuters/Scanpix

USA lennukitootja Boeing andis teada, et seadistas oma vastuolulise 737 Max tüüpi masinate ohutustarkvara ümber.

Kahe traagilise õnnetuse tõttu raskustesse sattunud Boeingu avalduse kohaselt käivitatakse 737 MAX varisemisvastased automaatsüsteemid edaspidi vaid ühekordselt, et hoida ära lennuki nina vajumine ja et anda pilootidele taolises olukorras suurem voli. Mullu oktoobris Indoneesias ja sellel märtsil Etioopias toimunud katastroofide puhul oli asjatundjate hinnangul põhjuseks just lennuki nina äkiline vajumine.

Lisaks korduva käivitumise keelamisele peatatakse varisemisvastane tarkvara ka juhul, kui lennuki õhuvooluandurid näitavad tunduvalt erinevaid andmeid.

"Teeme kõik, mis saame, et sellised õnnetused enam kunagi ei korduks," toonitas Boeingu tootestrateegia ja lennukiarenduse osakonna asepresident Mike Sinnett Seattle'is ajakirjanikele antud kommentaaris.

Boeingu New Yorgi börsil kaubeldav aktsia kerkis firma avalduse järel ligi 1,5% kõrgemale, 376 dollarini, ent rahunes seejärel pisut ja jäi liikuma 374 dollari lähedale. Alates 10. märtsist, mil Ethiopian Airlinesi lennukiga juhtunud saatuslik õnnetus Boeing 737 Max seeria masinate ohutuse avalikkuse ette tõi, on maailma suurima lennukitootja aktsia vajunud rohkem kui 11% madalamale.