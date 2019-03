Volkswagen lõi Amazoniga käed

Volkswagen ja Amazoni veebiteenuste üksus hakkavad looma pilveteenustel põhinevat platvormi, mis muudab autotootja “tootmis- ja logistikaprotsesse,” vahendab CNBC.

Volkswagen hakkab Amazoni veebiteenuste üksusega koostööd tegema. Foto: EPA

Mitmeaastase partnerlepingu alusel hakkab Volkswagen kasutama mitmeid Amazoni veebiteenuseid, näiteks masinõpet ja analüütikat.

Tehnoloogiaid kasutatakse selleks, et muuta tootmine tõhusamaks, suurendada sõidukite kvaliteeti ning parandada tootmise paindlikkust.

122 autotehasest hakatakse koguma reaalajas andmeid nii juppide kui ka autode tootmise kohta. “Amazoni veebiteenused aitavad nende protsesside efektiivsust juhtida,” teatas Amazoni veebiteenuste üksus. Platvorm integreerib Volkswageni tarneahelas omavahel 30 000 erinevat asutust ja 1500 tarnijat.

“Volkswagenil on kogemus globaalsest autotootmisest. Amazonil on teadmised tehnoloogiast. Kaks ettevõtet täiendavad üksteist erakordselt hästi,” ütles Porsche AG juhatuse esimees Oliver Blume, kes on ka Volkswageni juhatuse liige.

“Me tahame globaalse platvormiga luua tööstuslikku ökosüsteemi, mis on läbipaistev ja toob kõigile osapooltele kasu,” lisas Blume.