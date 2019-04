Uber surub end börsile läbi skandaalide rägastiku

Järgnevatel nädalatel avalikustab Uber börsile minekuks vajalikud dokumendid, milles on infot ettevõtte paljude poolikute kohtuasjade kohta, kirjutab Financial Times.

Sõidujagamisfirmal Uber on tume minevik ja palju käimasolevaid kohtuprotsesse. Foto: Reuters/Scanpix

Uber kavatseb börsilt korjata üle 100 miljardi dollari. Ettevõte on selleks esitanud dokumendid, kus on kõige muu seas pikk nimekiri kohtuasjadest ja valitsuse uurimistest. Nimekirjas on hulk siiani lahendamata vaidlusi, mis ulatuvad tagasi endise tegevjuhi Travis Kalanicki aegadesse.