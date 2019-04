Eesti mõjukaim finantsjuht mängib riiklikul tasemel

Pärnu finantskonverentsil valiti Eesti mõjukaimaks finantsjuhiks Marko Raid Tallinna Sadamast.

Tallinna Sadama juht Valdo Kalm (vasakul) ja finantsjuht Marko Raid (paremal). Foto: Andras Kralla

„Tallinna Sadama finantstiim on innovatiivne, üksteist toetav ning selgete eesmärkidega, mis on paljuski Marko kui selle tiimi juhi töö,“ põhjendas žüriisse kuulunud Deloitte Eesti juht Veiko Hintsov. „Tallinna Sadamal on täita oluline roll Eesti mereväravana ning sama oluline on ka selle ettevõtte finantsjuhtimine ning -planeerimine.“