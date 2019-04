Esimest korda kümne aasta jooksul: suurem käive, väiksem kasum

Kuigi USA ettevõtete käive tuleb sel kvartalil suurem kui varem, jääb kasumite kasv tagasihoidlikuks. Kas see tõmbab börsirallile pidurit?

Chicago börs Foto: AFP/Scanpix

Reuters kirjutab, et S&P 500 indeksi ettevõtete kasumimarginaal kahaneb 1,1% eelmise aasta sama ajaga võrreldes. See on esimene kahanemine kahe aasta jooksul.