Tamming: raamat, mille leiab peagi tuleriidalt

Kullaärimees Alar Tamming Foto: Andres Haabu

Nassim Taleb on praegusel hullumeelsel ajastul üks väheseid, kes on säilitanud terve mõistuse ega arva, et miski on õige sellepärast, et seda on öelnud mõni autoriteet, kirjutab Tavidi suuromanik ja asutaja Alar Tamming eesti keeles ilmavalgust nägevat raamatut "Oma nahk mängus" arvustades.

Eriti hull on lugu majandusteadusega. On öeldud, et majandusteadus on ainuke teadus, kus sa võid maailmakuulsaks saada, ilma et sul oleks kordagi õigus. Nassim ütleb selle kohta lihtsalt – ära ütle, mis sa arvad majanduses juhtuvat, ütle, mis aktsiaid sa omad ja kuhu su vara on paigutatud. Ta nimetab seda tõeliseks vastutuseks oma sõnade eest ja oma naha mängu panemiseks.