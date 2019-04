Väikepangad napsavad tasapisi suurtelt kliente

Asutaja Jan Andresoo juhitav Inbank kasvatas esimeses kvartalis klientide arvu. Foto: Andras Kralla

Eesti pankade värsketest andmetest selgub, et väikepangad on saanud juurde tuhandeid uusi kliente. Esimeses kvartalis olid ühed jõudsamad LHV ja Inbank.

Kuigi Rootsi suurpangad Swedbank ja SEB ei saanud börsireeglitele viidates oma andmeid avaldada, selgub teiste Eestis tegutsevate suuremate pankade andmetest, et seni väiksemat turuosa hoidnud pangad on tänavu esimese kolme kuuga hoogsalt võtnud uusi kliente – enim uusi kliente on endale napsanud Inbank ning Tallinna börsil noteeritud LHV pank.