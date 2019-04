LHV muljetavaldav kasv ja mõned tõrvatilgad

Just nii kommenteerivad investorid täna avaldatud LHV Groupi kvartalitulemusi, nentides, et ettevõte on konkurentide ümber puhkenud rahapesuskandaalid enda huvides oskuslikult ära kasutanud.

Nii suutis pank möödunud kvartalis oma kasumi aktsia kohta (EPS) kasvatada 1,02 eurolt 1,06 eurole, mille peale aktsia reageeris pärast majandustulemuste avalikustamist ligi protsendilise kasvuga, makstes nüüd 11 eurot.