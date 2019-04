Uberi ja Lyfti debüüt võib taksosõidu kallimaks teha

Sõidujagamise madalad hinnad ei pruugi jätkuda. Foto: AFP/Scanpix

Kui investoritele võib sõidujagamisteenuste börsile tulemine rikkust tuua, siis klientidele võib see tähendada kõrgemaid hindu, kirjutab Wall Street Journal.

Uber ja Lyft on olnud aastaid hinnasõjas, mis on viinud sõidujagamise hinnad madalamale. Seda on võimaldanud miljarditesse dollaritesse ulatuvad riskiinvesteeringud, mis on lubanud iga sõitu toetada ning suuri kulutusi katta.