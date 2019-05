Apple ostab firma iga 2-3 nädala tagant

Apple ei tee oma firmaostudest suurt numbrit. Foto: Scanpix/REUTERS/Arnd Wiegmann

Apple’i tegevjuht Tim Cook ütles CNBCle, et Apple on viimase kuue kuuga ostnud ühe firma keskmiselt iga 2-3 nädala tagant, mis teeb kuue kuuga 20 kuni 25 firmaostu.

Apple tihtipeale ei teata nendest ostudest börsiteadete vahendusel, sest need on väikesed firmad ning Apple’i huvi on “peamiselt talentide ja intellektuaalomandi leidmine,” ütles Tim Cook nädalavahetusel Berkshire Hathaway aktsionäride üldkoosolekul CNBC Becky Quickile antud intervjuus.

Apple’il oli majandusaasta teise kvartali ehk märtsis lõppenud kvartali lõpuks bilansis 225,4 miljardit dollarit vaba raha, mis teeb Apple'ist ühe kõige suurema rahareserviga firma maailmas. Apple on CNBC sõnul lubanud viie aasta jooksul Ameerika Ühendriikidesse panustada 350 miljardit dollarit läbi tegevuse laiendamise ning kodumaale toodud sularaha pealt maksude tasumise.

Tim Cook ütles, et kui firma on juba investeerinud erinevatesse tegevustesse, nagu näiteks uue firma campus’e rajamisse Austinis Teksase osariigis, on ettevõttel aeg pöörata oma tähelepanu ja kulutused teistele eesmärkidele.

“Kui meil on raha üle jäänud, vaatame, mida veel saame teha,” ütles Cook. “Me ostame kõike, mida meil on vaja ning mis sobib ja millel on strateegiline põhjus. Ja nii me ostame firma keskmiselt iga kahe kuni kolme nädala tagant.”

CNBC toob välja, et kuigi Apple ostab igal aastal mitmeid firmasid, on Apple kuulus selles poolest, et ei tee suuroste. Apple'i viimase aja suurim ost oli Beatsi ost 3 miljardi dollari eest 2014. aastal. Apple muutis Beatsi oma Apple Music’u voogedastuse teenuseks ning jätkab Beatsi kõrvaklappide müüki osana oma kasvavast kantavate esemete tootekategooriast.