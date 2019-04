Apple rõõmustas investoreid tugeva prognoosiga

Apple suutis vaatamata telefonide müügi langusele investoreid rõõmustada. Foto: Scanpix/REUTERS/Arnd Wiegmann

Apple’i aktsia kerkis teisipäeva järelturul 5%, kui firma teatas oodatust tugevamast majandusaasta kolmanda kvartali käibeprognoosist ning tegevjuht Tim Cook teatas, et iPhone müük on hakanud Hiinas stabiliseeruma, vahendab Reuters.

Apple teatas teisipäeval pärast aktsiaturu kauplemisaja lõppu oma majandusaasta teise kvartali tulemused, mis investoreid kokkuvõttes rõõmustasid. Esiteks tuli Apple’i aktsiapõhine kasum üle ootuste - 2,46 dollarit aktsia kohta, võrreldes keskmise ootusega 2,36 dollarit aktsia kohta.

Veelgi olulisem oli see, et juunis lõppeva kvartali müügikäibeks prognoosib firma 52,5 - 54,5 miljardit dollarit, mis on kõrgemal tasmel, kui analüütikute keskmine prognoos, milleks oli Refinitivi kohaselt 51,93 miljardit dollarit.

Apple’i tegevjuht Tim Cook ütles Reutersile antud intervjuus, et iPhone’ide müük hakkas majandusaasta teise kvartali lõpunädalatel paranema ning näitas siis aastapõhist kasvu nii maailmas tervikuna ning eraldi võetuna ka Hiinas.

Apple’i telefonide müügikäive langes märtsis lõppenud kvartalis koguni 17%, nii et iPhone’ide müügikäibeks tuli 31,05 miljardit dollarit, mis oli veidi madalamal, kui FactSeti poolt korjatud analüütikute prognoos 31,1 miljardit dollarit.

Lisaks järgmise kvartali käibeprognoosile, tuli ka märtsis lõppenud kvartali käive ootustest kõrgem - 58,02 miljardit dollarit, võrreldes analüütikute poolt keskmiselt prognoositu 57,37 miljardi dollariga.

Kui telefonide müügikäive oli oodatust madalam, siis seda aitasid korvata oodatust kõrgem teenuste ning kellade ja kõrvaklappide müügikäive.

Apple’i aktsia on järelturul pool tundi peale tulemuste avaldamist 5,2% plussis, kaubeldes 211,16 dollari peal.