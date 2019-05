Ajaxi aktsia pärast kaotust vabalanguses

Ajax kohtus jalgpalli meistrite liiga poolfinaalis Tottenhamiga. Foto: Shutterstock

Hollandi jalgpalliklubi AFC Ajax NV aktsiad langesid täna järsult, sest klubi kaotas eile meistrite liigas viimase sekundi väravast Tottenam Hotspurile, vahendas Bloomberg.

Brasiillane Lucas Mora lõi eile toimunud mängus 96. mänguminutil värava – sisuliselt oli mängida jäänud vaid mõni sekund ning Ajax oli edasi pääsemas, aga värav viis Sp*rsi meeskonna meistrite liiga finaali. Mora lõi mängus ka kübaratriki.

Kuna Ajax võitis esimese vooru mängu 1-0, siis oodati, et meeskond saab edasi. Teise mängu seis jäi aga 3-2 Inglismaa meeskonna kasuks ning meeskond pääses edasi tänu võõrsil löödud väravatele.

Ajaxi aktsia on täna langenud 21 protsenti, sellega on kogu esimese vooru järel toimunud tõus pühitud. Kaotus läks meeskonnale maksma vähemalt 15 miljonit eurot, mis moodustab Ajaxi kohandatud käibest 16 protsenti.

Sellegi poolest on viimase aasta jooksul Ajaxi aktsia tõusnud 52 protsenti. Klubil on sellel hooajal väga hästi läinud ning meeskonnas on esile kerkinud mitmeid tähtmängijaid, kelle turuväärtus on hüppeliselt kasvanud.