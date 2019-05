Börs: aktsiaturul suur languspäev

New Yorgi aktsiabörsil asuvast monitorist näeb esmaspäevase kauplemispäeva lõpptulemust - Dow Jonesi tööstuskeskmise indeks langes 2,38%. Foto: Drew Angerer/Getty Images/AFP/Scanpix

USA aktsiaindeksid langesid üle kahe protsendi, kui Hiina teatas esmaspäeval kavatsusest tõsta tollitariifi 60 miljardi väärtuses USA kaupadele pärast USA reedest tariifide tõstmist Hiina importkaupadele. Turuosalisi hirmutas ka USA president Trumpi poolt nädalavahetusel välja toodud retoorika, mille järgi ei ole USAl kaubandusleppe sõlmimisega kiiret.

S&P 500 aktsiaindeks langes esmaspäeval 2,41% 2811,87 punktini ning Dow Jonesi tööstuskeskmise indeks langes 2,38%. Mõlemad indeksid tegid suurima ühepäevase languse pärast käesoleva aasta 3. jaanuari. Nasdaqi aktsiaindeks langes koguni 3,41%, tehes sellega käesoleva aasta kõige äkilisema ühepäevase languse.

„Kuna kaubandusläbirääkimiste lõpptulemus on ebakindel ning seda on raske mudelisse panna või prognoosida, siis investorid kõigepealt müüvad ning esitavad küsimusi hiljem,“ ütles New Yorgis asuva FTSE Russelli globaalsete turgude analüüsiosakonna juhataja Alec Young Reutersile.

Temaga nõustus Greenwichis asuva JonesTradingu turustrateeg Michael O’Rourke, kes sõnas: „Turg hakkab aru saama, et olukord on nii halb kui see olla saab. Riske on palju.“

Aktsiate languse ajal tõusid valitsuse võlakirjade ja kulla hind. USA valitsuse 10-aastase tähtajaga võlakirjade tulumäär langes viimase kuue nädala madalaimale tasemele ning oli päeva alguses ka allpool lühiajaliste 3-kuulise tähtajaga võlakirjade tulumäära. Peale aktsiaturgude sulgemist oli kolmekuuliste valitsuse võlakirjade tulumäär Reutersi andmetel 2,36% ning 10-aastase tähtajaga võlakirjade tulumäär 2,4%.

Saksamaa valitsuse 10-aastase tähtajaga valitsuse võlakirjade tulumäär langes esmaspäeval 2,5 baaspunkti viimase kuue nädala madalaimale tasemele ehk miinus 0,074% peale.

Kulla hind tõusis esmaspäeval 1,1% 1299,7 dollarini untsist, tehes sellega parima päevase tõusu viimase kolme kuu jooksul. Käesoleva aasta kulla hinnatipp on 20. veebruaril saavutatud 1343,3 dollarit untsist.

Trump ütles esmaspäeval, et kohtub Hiina presidendi Xi Jinpingiga juuni lõpus Jaapanis toimuval G-20 riikide tippkohtumisel ning arvab, et see on „tõenäoliselt väga viljakas kohtumine.“