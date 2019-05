Börsipäev algas langusega

Kuigi Aasia börsid näitasid kauplemispäeva alguses sügavalt punast, siis hommikuks langus vähenes ning nii valusat reaktsiooni nagu USA börsidel ei järgnenud.

Mees jälgib Shanghais börsitablood. Foto: AFP/Scanpix

Aasia Dow oli hommikul 1,1% miinuses, Nikkei kaotas 0,7%, Shanghai börs 0,3%, Hang Sengi indeks aga enim – 1,4%. Reutersi andmetel aitasid börse turgutada USA presidendi Donald Trumpi kommentaarid: Trump ütles, et kaubanduskõnelused Hiinaga „saavad olema väga edukad“. Need sõnad aitasid tõsta pisut USA aktsiafutuure, kuigi investorid on ebakindlad. „Me ei näe kiiret lõppu sellele olukorrale turgudel enne, kui me näeme mingit resolutsiooni, konstruktiivset dialoogi ja midagi väga kindlat [kaubandus]lepingu osas,“ nentis ING Singapuri Aasia analüütik Prakash Sakpal Reutersile.