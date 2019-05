Tallinna Sadama aktsionärid nõudsid korruptsioonijuhtumi kohta aru

Täna toimunud Tallinna Sadama aktsionäride koosolekul kinnitati peaaegu ühehäälselt tänavune dividend.

Tallinna Sadama aktsionäride koosolek. Foto: Andras Kralla

Investorid kinnitasid 99,99% poolthäältega dividendiks 0,134 eurot aktsia kohta ehk 35,2 miljonit eurot. Raha makstakse investoritele välja 4. juunil. Sadama finantsjuht Marko Raid selgitas koosolekul: "Madalam maksumäär kehtib meil lõviosale dividendimaksest tänu sellele, et eelmisel aastal riik võttis 105 miljonit dividendi, sellest 1/3 on 35 miljonit ja Tallinna Sadam saab teha dividendi väljamakse selles ulatuses madalama maksumääraga. Seal on üks „aga“: eraisikutest aktsionäride puhul kuulub kinnipidamisele 7% tulumaksu, sealjuures ka väljamaksetelt, mis tehakse investeerimiskontole. Pangakontole laekub dividend kahes osas. 26. mai on viimane päev, kus aktsia ostja saab dividendi, alates 27ndast jääb dividend müüjale."