Asi ametlik: LHV laseb välja kuni 20 miljoni eest võlakirju

LHV Pank Tallinas. Foto: Andras Kralla

LHV Group kuulutab välja LHV allutatud võlakirjade avaliku pakkumise 15 miljoni euro ulatuses võimalusega suurendada mahtu 20 miljonini.

Allutatud võlakirju pakutakse hinnaga 1004,83 eurot ühe võlakirja kohta. Märkimishind sisaldab lisaks võlakirja nimiväärtusele väärtuspäevaks kogunenud intressi, mille investor saab tagasi koos kvartaalse interessimaksega.

LHV pakub avalikult kuni 15 000 täiendavat LHV allutatud nimiväärtusega 1000 eurot, investorile pakutava intressimääraga 6,0% aastas ja lunastustähtajaga 28.11.2028. LHV-l on kuni emissioonipäevani õigus suurendada pakkumise mahtu kuni 5 miljoni euro võrra ning lasta välja kuni 5000 täiendavat allutatud võlakirja, mille tulemusel võib avaliku pakkumise käigus pakutavate võlakirjade arv kokku olla kuni 20 000 ning pakkumise maht suureneda kuni 20 miljoni euroni. Avalik pakkumine viiakse läbi ainult Eestis, teatas pank.

Finantsinspektsiooni veebikülgedel on avaldatud pakkumise prospekt.

Pakkumine on LHV võlakirjaprogrammi teine seeria. Programmi alusel on LHV-l võimalus mitme emissiooni käigus lasta välja allutatud võlakirju kogumahus kuni 45 miljonit.

Pank tuletab meelde, et allutatud võlakirjade näol on tegemist LHV tagamata võlakohustusega investori ees ja et LHV likvideerimise või pankroti korral muutuvad kõik allutatud võlakirjadest tulenevad nõuded sissenõutavaks ja rahuldatakse alles pärast kõigi allutamata tunnustatud nõuete täielikku rahuldamist vastavalt kohalduvatele õigusaktidele.

Võlakirjade märkimisperiood algab 5. juunil ja kestab 21. juunini. Jaotustulemused avalikustatakse 25. juunil.

Eeldatav noteerimise ja kauplemisele võtmise kuupäev on 27. juuni.

Varasemad võlakirjad ostetakse tagasi

Esmaspäeval teatas LHV, et on otsustanud ennetähtaegselt lunastada 2014. aasta suvel emiteeritud allutatud 7,25% intressi kandvad võlakirjad, mis on registreeritud ISIN koodiga EE3300110550.

Ennetähtaegselt lunastatakse kõik 318 LHV Group 2024 allutatud võlakirja nimiväärtusega 50 000 eurot, koguväärtuses 15,9 miljonit eurot. Võlakirjaomanikele makstakse lunastusmaksena välja vastavate võlakirjade nimiväärtus ning lunastamise teostamise päevaks arvestatud ja tasumata intressid. Investorile väljamakstav summa ühe võlakirja kohta on 50 906,25 eurot.

Lunastamise teostamise päev (payment date) on 20.06 ning võlakirja omanike nimekiri fikseeritakse (record date) 19.06 kella 23:59 seisuga.