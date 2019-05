Tallink Helsingi börsil: iga uus investor läks maksma 1500 eurot

Möödunud detsembris Helsingi börsile läinud Tallinki tagamõte oli sellega aktsia hinda turgutada. Täna saab kokkuvõttes öelda, et iga uue investori meelitamiseks kulutas Tallink keskmiselt 1500 eurot, aktsia on langenud ja soomlastel on Tallinkile hulk etteheiteid.

Foto: Andras Kralla

Tallink jääb topeltnoteerimise edu kommenteerides tagasihoidlikuks.