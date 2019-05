Analüütik: Tallinna Sadama aktsial 10% tõusuruumi

LHV analüütikud võtsid luubi alla Tallinna Sadama kvartalitulemused ja kinnitasid õiglase hinna vahemiku.

Muuga sadam Foto: Teadmata, Andres Tarto

Pea aastapäevad Tallinna börsil kaubelnud Tallinna Sadamale on LHV analüütikud juba möödunud aastast saati näinud õiglase hinna vahemikuna 2,2–2,4 eurot. Et praegu kaupleb aktsia 2,16 euro tasemel, võiks aktsia prognooside järgi kerkida ca 10%. Küll on LHV aja jooksul muutnud ostusoovituse sisuliselt "hoia"-soovituseks.