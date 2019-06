Tesla aktsial aasta parim päev

Aastaga on Tesla aktsia 42 protsenti odavnenud. Foto: Reuters

Tesla aktsia jaoks oli eilne kauplemispäev selle aasta parim – aktsia kallines enam kui 8 protsenti ning ettevõtte turuväärtus paisus enam kui 2 miljardi dollari võrra, vahendab CNBC.

Sellegipoolest on Tesla aktsia tänavu odavnenud ligi 42 protsenti, sellega on Tesla Nasdaq 100 indeksi kõige kehvem ettevõte. Võrdluseks võib välja tuua, et S&P 500 indeksi kehveim aktsia on Mylan N.V, mis on odavnenud 35 protsenti.