Autotööstuse hiigeltehing kukkus läbi

Prantsusmaa venitas Renault' nõukogus otsustamisega nii kaua, et Fiat Chrysleri kannatus katkes. Foto: STEPHANE MAHE, Reuters/Scanpix

Maailma suuruselt kolmas autotootja jääb sündimata, kuna Fiat Chrysler Automobiles katkestas ühinemise Prantsuse Renault’ga, kirjutab Financial Times.

Fiat Chrysler Automobiles teatas, et usub endiselt ühinemise mõttekusse, aga talle on saanud selgeks, et Prantsusmaa praegused poliitilised olud edukat liitumist ei võimalda.