Siemens sai miljardi euro eest rongide tellimuse Venemaalt

Esimene Venemaale tarnitud Velaro rong 13. novembril 2008. aastal. 250 meetri pikkusel rongil on 600 istekohta ning on ehitatud Venemaa 1520 mm laiuse raudtee jaoks. Rong opereerib Moskva-Peterburi liinil kiirusega kuni 250 km/h. Foto: EPA/Stefan Sauer

Saksamaa suurettevõte Siemens teatas täna, et Venemaa riiklik raudteefirma Venemaa Raudteed on andnud sisse tellimuse 13 kiirrongi ostuks, mille väärtus koos hoolduskuludega on 1,1 miljard eurot, vahendab Reuters.

Leping sõlmiti Siemens Mobility ja Ural Locomotives’i vahel. Viimane on Sinara Groupi ja Siemensi ühisettevõte. Lepingu järgi tellitud Velaro kiirrongid hakkaksid sõitma 650 kilomeetri pikkusel liinil Moskva ja Peterburi vahel ning kokkulepe sisaldab ka 30aastase tähtajaga hoolduslepingut.