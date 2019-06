Oksjonimaja Sotheby’s ostetakse börsilt välja

Stoheby's. Foto: Shutterstock

Miljardär Patrick Drahi, kes on asutanud telekomi- ja meediaettevõtte Altice, ostab ajaloolise oksjonimaja Sotheby’si.

Sotheby’s teatas täna, et on allkirjastanud kindla kokkuleppe, millega nõustutakse, et BidFair USA, mis on Drahi poolt selle tehingu jaoks loodud firma, ostab Sotheby’si firma, makstes selle eest 57 dollarit aktsia kohta. Kui arvestada tehingu hinda ettevõtte väärtuse baasil, siis teeb see tehingu hinnaks 3,7 miljardit dollarit, vahendab Reuters.

Pakkumine tähendab 61% suurust preemiat, võrreldes Sotheby’si aktsia reedese sulgemishinnaga New Yorgi börsil. Veel 2018. aasta juunis oli Sotheby’si hind börsil 58 dollari juures.

Pakkumine tähendab seda, et Sotheby’s läheb taas eraomandusse, olles olnud 31 aastat avalik börsiettevõte. Selle tehinguga liitub Prantsuse-Iisraeli juurtega Drahi Prantsuse rivaali Francois Pinault’ga kunstimaailma tipus, sest Pinault finantsettevõte Artemis omab enamusosalust Sotheby’si konkurendis Christie’sis.

Tuntud riskikapitalifondi juht Daniel Loeb, kelle fond Third Point on üks Sotheby’si suurinvestoritest, kiitis müügitehingu heaks. Loeb ütles Reutersile, et tehingu hind „kinnitab seda väärtust, mida me nägime, kui esmakordselt Sotheby’sse investeerisime ning see annab väärilise tasu pikaajalistele investoritele, nagu Third Point, kes uskusid selle potentsiaali.“