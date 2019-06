Pimco: dollari võidukäik on läbi saamas

Dollarid. Foto: Reuters

Arenevate turgude valuutadel on kõige rohkem tõusupotentsiaali ning dollari tugev periood “on lähenemas lõpule,” teatas investeerimisfirma Pacific Investment Management Co.

“Me panustame hea meelega mitmetele arenevate turgude valuutadele,” ütles Pimco strateeg Gene Frieda Bloombergile Londonis.

Aeglustuv USA majanduskasv paneb dollari kallinemisele lõpuks piiri peale, arenevate turgude valuutad on aga samal ajal 15 protsendi võrra alahinnatud, ütles Frieda. Ta tõi välja ka Jaapani jeeni, mis on mõnes mõttes unikaalne – see on turvaline investeering ning valuuta kaupleb praegu küllaltki madalal tasemel.

Kui Föderaalreserv hakkab intressimäärasid langetama, siis sellest võidavad kõrgema riskiga varad. Keskpanga intressikärped sõltuvad aga omakorda USA presidendi Donald Trumpi ja Hiina presidendi Xi Jinpingi järgmise nädala kohtumisest, ütles Frieda.

“Kui kaubanduskõnelusi jätkatakse, siis turgudel tekib suur kergendus. See vähendaks ootusi intresside kärpimise osas,” ütles ta.