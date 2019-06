Airbus soovib IAGlt võimalust võistelda Boeingu vastu

American Airlines'i Airbus A321-231 lennuk lahkumas Bostoni Logani Rahvusvaheliselt Lennuväljalt 12. märtsil 2019. aastal. Foto: EPA-EFE/CJ GUNTHER

Euroopa lennukitootja Airbus kutsus neljapäeval British Airwaysi emafirmat IAGd andma võimalust teha võistlevat pakkumist Boeingu 737 MAX suurtellimuse vastu, millest IAG teatas teisipäeval, vahendab Reuters.

Airbus teatas Pariisi lennunäitusel küll sellest, et uuele A321 lennuki osas tehti tellimusi ligikaudu 240 lennuki osas, kuid Airbusile ei mahtunud pähe, kuidas IAG sai teha 200 lennuki suuruse tellimuse praegu lennukeelu all olevale Boeing 737 MAXile, nii et Airbusilt pakkumist vastava kategooria lennukile ei küsitud.