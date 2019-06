USA nafta hind tõusis nädalaga 10% seoses USA-Iraani konfliktiohuga

Iraani naftaväli Pärsia lahes. Foto: Scanpix/REUTERS/Raheb Homavandi

Naftafutuuride hinnad tõusid reedel üle 1% ning USA toornaftasegu hind on nädalaga tõusnud 10%, kui on üles kerkinud kartused USA ja Iraani võimalikust konfliktist, vahendab Reuters.

Globaalse naftahinna aluseks oleva Brenti toornafta hind on kerkinud nädalaga 5% 65,25 dollarini ning USA WTI naftasegu hind on kerkinud nädalaga 10% 57,54 dollarini barrelist seoses kartustega, et USA võib Iraani rünnata ja sellega Lähis-Idast tulevaid naftatarneid segada.