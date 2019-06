Meeleheitel investorid nõuavad 100aastase laenu eest imeväikest intressi

Foto: Reuters

Austria kaalub jälle 100aastaste võlakirjade emiteerimist. Seda ajal, mil riigivõlakirjade tootlused üle maailma on langenud rekordmadalale, vahendab Bloomberg.

Esimest korda tõi Austria 100aastase võlakirja turule kaks aastat tagasi. Praegu on selle tootlus langenud 1 protsendi tasemest madalamale – see näitab, kui meeleheitele investorid tootlust jahtides on sattunud.