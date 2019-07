Dow Jonesi indeks ületas esmakordselt 27 000 punkti piiri

Aktsiamaaklerid töötamas New Yorgi börsil. Foto: Drew Angerer/Getty Images/AFP

Aktsiaturud liikusid neljapäeval ülespoole, nii et Dow Jones tööstuskeskmine ületas esmakordselt 27 000 punkti taseme. Aktsiaturud on innustust saanud Föderaalreservi juhi eilsetest sõnadest, et Föderaalreserv astub vajadusel asjakohaseid samme, et USA majanduskasvu säilitada.

Kolm tundi peale turu avanemist oli Dow Jonesi tööstuskeskmine indeks 0,7% plussis 27054 punkti peal, S&P 500 ja Nasdaqi indeks olid 0,2% plussis.