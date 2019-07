Baltic Horizon kaasab 4 miljonit eurot

Baltic Horizon Fund tahab osta Galerija Centrs kaubanduskeskust Riias, selleks plaanib ta emiteerida lisaaktsiaid aktsiaseltsile Linstow.

Baltic Horizon Fundi fondijuht Tarmo Karotam Foto: Andres Haabu

Baltic Horizon Fondi fondivalitseja Northern Horizon Capital AS otsustas välja anda 2,951,158 uut osakut. Uute osakute hind on 1.3554 eurot osaku kohta, mis vastab osaku viimasele puhasväärtusele enne märkimist. Osakute emiteerimisest saadav tulu on 4 miljonit eurot ja seda kasutatakse Galerija Centrs kaubanduskeskuse ostu finantseerimiseks. Tehinguks vajaliku finantsinspektsiooni loa sai Baltic Horizon esmaspäeval.