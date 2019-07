Börs: aktsiaindeksid tegid uued rekordid

Maaklerfirmade kauplejad New Yorgi aktsiabörsil 10. juulil 2019, kui S&P 500 indeks ületas päeva sees esmakordselt 3000 punkti piiri. Foto: Spencer Platt/Getty Images/AFP

USA aktsiaindeksid tõusid päeva lõpuks plusspoolele, kui Citigroupi tulemused avasid teise kvartali tulemuste hooaja.

Citigroup teatas küll oodatust paremast kasumist, kuid puhasintressimarginaal langes, vahendab Reuters. Intressimarginaali langus põhjustas teiste pangaaktsiate languse, sest arvatakse, et see toob edaspidi kaasa pangandussektori kasumite vähenemise, sest intressimäärad on allapoole läinud.