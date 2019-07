Börs: aktsiad langesid, kui raudteefirma viitas kaubanduspingetest tulenenud nõrkusele

Maaklerid töötavamas New Yorgi aktsiabörsil peale kauplemispäeva alguskella 16. juulil 2019. aastal. Foto: Johannes EISELE/AFP/Scanpix

USA aktsiaindeksid kolmapäeval langesid, kui raudteeoperaatori CSXi tulemused tekitasid muret, et pikale veninud kaubandussõda USA ja Hiina vahel võib ettevõtete tulemustele hakata halvasti mõjuma, kirjutab Reuters.

CSXi aktsia langes 10,3%, mis märkis raudteefirma aktsia suurimat ühepäevast langust alates 2008. aastast. Languse põhjuseks oli asjaolu, et CSX tuli välja oodatust kehvema kvartalikasumiga ning firma kärpis oma käesoleva aasta käibeprognoosi. Käimasolev kaubandussõda on olnud üheks põhjuseks, miks maantee- ja raudteeveosed on USAs esimesel poolaastal langenud.