Sigaretitootja Philip Morrise aktsia teeb viimase nelja aasta suurimat tõusu

USA firma Philip Morrise rahvusvaheline peakontor Šveitsis Lausanne'is. Foto: EPA/LAURENT GILLIERON

Sigaretitootja Philip Morris International tõstis käesoleva aasta kasumiprognoosi, mis viis aktsia viimase nelja aasta suurimale päevasele tõusule.

Philip Morris, mis on tuntud Marlboro, Chesterfieldi ja L&Mi sigarettide poolest, teatas, et tõstab 2019. aasta aktsiapõhise kasumi prognoosi 4,94 dollari peale, võrreldes varasema 4,87 dollariga. Kohandatud aktsiapõhiseks kasumiks ootab firma 5,14 dollarit, võrreldes varem prognoositud 5,09 dollariga, lähtub Dow Jonesi vahendatud uudisest. Analüütikute konsensuslik ootus kohandatud aktsiapõhiseks aastakasumiks on 5,15 dollarit.