Minu raha haiseb

See, kas eurod ja raha haisevad, on maailmavaateline küsimus. Foto: Andras Kralla

Öeldakse, et raha ei haise. Tegelikult on küsimus investori maailmavaates ning lähtuvalt sellest võib ka minu portfell nina kirtsu tõmmata.

Hulgaliselt on seaduslikke rahateenimise viise, aga kust raha teenides tundub, et nendel oleks just nagu hais küljes ja see tekitab ebamugavustunnet. Ja ma ei mõtle siin näiteks jäätmete ümbertöötlemise viise, mis on küll tihti väga kange haisuga, aga siiski ühiskonnale kasulikud ärid, millest osasaamine investorile haisu külge ei jäta. Ei haisenud ka Kullamaale maetud esimese teadaoleva sõnniku ümbertöötlusega rikkaks saanud eestlase Sitakoti Matsi raha, ehkki kadedad naabrid võisid seda väita.