Fundwise'i kimbutab maksuvõlg

Fundwise'i tegevjuht Henri Laupmaa kinnitas, et võlad saavad peagi tasutud ning majandusaasta aruanne esitatud. Foto: Andras Kralla

Ühisrahastusplatvorm Fundwise, kes on aidanud raha kaasata nii Nudistil kui ka Ampler Bikesil ning kus praegu proovib õnne Õllenaut, on ise sattunud maksuvõlglaste hulka. Samuti on Fundwise'il esitamata majandusaasta aruanne.

Äripäeva Infopanga antmetel on Fundwise'i maksuvõla suurus 12 414 eurot. "Tõsi, praegu on üleval maksevõlg, kuid see saab tasutud tuleval nädalal," kinnitas Fundwise'i juht Henri Laupmaa Äripäevale. "Ootame paari kliendi ja investeeringu laekumist ja siis tasume selle ära."