Hasbro Monopoli mängu 2017. aastal kasutusele võetud uus mängunupp. Foto: Scanpix/AP Photo/Wayne Parry

Mänguasjatootja Hasbro suutis Tasujate filmi toel aktsia rekordtasemele viia

Mänguasjatootja Hasbro suutis teise kvartali majandustulemustega Wall Streeti ootusi ületada, viies aktsia uuele tipptasemele. Kasumit aitas tekitada kõrgem nõudlus „Tasujate: Lõppmäng“ filmi tegelaste kujude ning Magic: The Gathering kaardimängu järele, kirjutab Reuters.

Hasbro on end sidunud filmistuudiote, nagu Paramount Pictures ja Walt Disney, et suurendada filmitegelastel baseeruvate mänguasjade müüki. See on oluliseks täienduseks, et üle saada eelmisel aastal toimunud mänguasjade jaemüüja Toys ´R`Us’i pankrotist tulenenud negatiivsetest mõjudest.