Tallinna börs püsib Euroopas pea ainsana rohelises

Tallinna börs on ühena vähestest langusest pääsenud. Foto: Andras Kralla

Euroopa Liidu riikide indeksitele otsa vaadates paistab tänasesest esitusest pea eranditult vastu punane värv. Erandiks on aga OMX Tallinn.

26 riigi indeksitest, kelle andmeid Refinitivi terminal näitab, on 24 indeksit päeva jooksul langenud. Suurima languse on läbi teinud Ateena komposiit, mis on langenud üle 2,5%, samas aasta algusest on indeks kerkinud üle 40%. Inglismaa järgneb üle 2% langusega.