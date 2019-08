Arco Vara juht: jätkuvalt istume valmis korterite otsas

Tarmo Sild aktsionäride koosolekul. Foto: LIIS TREIMANN

Ligi 10 miljoni euro suuruse turuväärtusega kinnisvaraarendusettevõte Arco Vara kergitas teises kvartalis müügitulu ning vähendas kahjumit, kuid jätkuvalt istutakse valmis korterite otsas, tunnistas ettevõtte juht Tarmo Sild.

„Me istume jätkuvalt valmis ehitatud Iztok Parkside kortermajade otsas, mille väärtus varudena on üle 7 miljoni euro ning mille oodatav kogu müügitulu on umbes 9 miljonit eurot. Korteritest üle 80% on eelmüügilepingutega välja müüdud. Hea uudis halva mängu juures on, et kliendid soovivad saada kortereid kätte ning ei ole eellepingutest taganenud,“ ütles Sild. „Meil tuleb jätkata tööd probleemi lahendamisel, säilitada kannatus ning hinnata iga väikest sammu, mis viib meid lahendusele ligemale.“