Targeti aktsial ajaloo parim päev

Targeti pood. Foto: Reuters

Jaemüüja Target Corpi aktsia on täna kallinenud enam kui 19 protsenti, sest ettevõtte teise kvartali tulemused olid oodatust tunduvalt paremad, vahendab MarketWatch.

Praegu on aktsia tõusnud kokku 19,3 protsenti ning kui see tase püsib, siis saab see olema aktsia jaoks ajaloo suurim päevane kallinemine.