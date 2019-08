Tormijooks Baltikale: aktsiaid märkisid lisaks Soome fondile ka Meelis Milder ja Tiina Mõis

Lisaks KJK Fondile rebisid Baltika aktsiaid ka vanad investorid Tiina Mõis ning endine juht Meelis Milder.

Baltika Grupp sulgeb kõik Eestis olevad tootmised. Foto: Liis Treimann

Vastavalt Baltika aktsiaraamatule on võrreldes reedesega kõige suurema koguse aktsiaid juurde saanud KJK Fond, kelle kohta Baltika ise börsiteates märkis, et osalus on suurenenud ligi 90% peale. Kokku kuulub talle 89,69% Baltikast, kuid märkijaid oli teisigi.