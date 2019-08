Vaatamissoovitus: kuidas Rain Lõhmus miljoneid kaotas

LHV üks asutaja Rain Lõhmus on tuntud investor, kes on raha pannud paljudesse alustavatesse firmadesse. Kellel on lootust, tema käest raha saada ja kelle ta kohe uksest välja saadab, avaldas Lõhmus suvisel Investeerimisfestivalil.

Rain Lõhmus Foto: Raul Mee

Head järelevaatamist!