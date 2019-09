Hiina barista töö näidis Hiina kohvinäitusel. Hiina teenusepakkujad on näinud nõudluse kasvu, mis on nende majanduslikku aktiivsust tõstnud. Foto: EPA-EFE/WU HONG

Hiina teenusepakkujate majanduslik aktiivsus augustis tõusis

Hiina teenusepakkujate majanduslik aktiivsus tõusis augustis viimase kolme kuu kiireimas tempos, kui uued tellimused kasvasid ning tõi kaasa töötajate värbamise kiireima kasvu rohkem kui aasta jooksul, vahendab Reuters.

Hiina jaoks on teenusepakkujate poolt loodud töökohad oluliseks positiivseks aspektiks olukorras, kui tootmissektori aktiivsus on langenud, mis on viinud majanduskasvu viimase 30 aasta madalaima taseme lähedale.