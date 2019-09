USA president Trump hirmutab Hiinat oma teise valitsemisaja eest. Foto: Alex Edelman/SIPA

Trump hoiatas Hiinat läbirääkimistega venitamise eest

USA president Donald Trump ütles teisipäeval, et oma teisel valitsemisajal on ta Hiina vastu palju karmim kui praegu, juhul kui Hiina plaanib kaubanduskõnelustega ikka veel venitada, kirjutab Reuters.

Donald Trump ignoreeris hiljutisi nõrgemaid USA makromajanduslikke näitajaid, öeldes, et USA-l läheb väga hästi Hiina läbirääkimistel, lisades, et Hiina majandus on hakanud USA tollitariifide mõjul nõrgenema.