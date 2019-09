Apple vaatab madala hinna suunas

Apple iPhone 11 Pro hind algab 999 dollarist. Foto: AFP/Scanpix

Apple’i uue tooteesitluse puhul hakkas enim silma hoopis see, et firma on oma toodete hindu kärpinud.

Apple tõi kolmapäeval kogu maailmale näha rea uusi tooteid, mille tehnilistest omadustest palju enam tähelepanu on saanud seadmete langenud hinnatase. Igal aastal on USA tehnoloogiahiid oma vidinate hindu tõstnud.