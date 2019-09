Bill Gates: mina aktsiaturgude pärast ei muretse

Miljardär Bill Gates. Foto: Reuters

Microsofti kaasasutaja Bill Gates ütles, et tema majanduslangust ei karda ning hoiab suurema osa varadest jätkuvalt aktsiates, vahendab Bloomberg.

“Me ei ole mingis kaitsvas positsioonis, näiteks rahas või milleski muus,” ütles Gates. “Strateegia on meie investeeringute puhul olnud see, et vähemalt 60 protsenti on aktsiates.”